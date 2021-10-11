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    TEM otoyolunda ticari taksi, karpuz taşıyan kamyonete çarptı

    Gece saat 02.00 sıralarında TEM otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeki ticari taksi, kavun ve karpuz dolu kamyonete çarptı. Kamyonet devrilirken, karpuzlar ve kavunlar yola saçıldı.
    • İHA
    • 11.10.2021 - 09:09
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 09:55
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    TEM otoyolunda ticari taksi, karpuz taşıyan kamyonete çarptı

    TEM otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde olan ticari taksi, saat 02.00 sıralarında, kontrolünü kaybedip, karpuz ve kavun taşıyan kamyonete arkadan çarptı.

    Kamyonet, çarpmanın şiddeti ile devrilince içindeki kavun ve karpuzlar yola saçıldı.

    İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    4 KİŞİ YARALANDI

    Kazada yaralanan 4 kişi, ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

    Kamyonet, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.

    TEM otoyolunda ticari taksi, karpuz taşıyan kamyonete çarptı #1

    YOL TEK ŞERİT OLARAK TRAFİĞE AÇILDI

    Kaza sebebiyle TEM otoyolu Ankara istikametinin bir süre trafiğe kapatılmasının ardından, yol tek şerit olarak trafiğe tekrar açıldı.

    TEM otoyolunda ticari taksi, karpuz taşıyan kamyonete çarptı VİDEO

    “NASIL OLDUĞUNU ANLAYAMADIM”

    Kazaya karışan takside yolcu olan Mehmet Ay, yaşanan anlara ilişkin şu ifadeleri kullanıldı:

    “Biz normal şeritte ilerliyorduk. Ben de nasıl olduğunu anlayamadım. Bir anda taksinin döndüğünü gördüm, araca vurduğunu fark ettim. Sadece o kadarını hatırlıyorum. Taksi kamyonete arkadan vurdu ardından kamyonet takla attı.”

    TEM otoyolunda ticari taksi, karpuz taşıyan kamyonete çarptı #2

    TEM otoyolunda ticari taksi, karpuz taşıyan kamyonete çarptı #3

    TEM otoyolunda ticari taksi, karpuz taşıyan kamyonete çarptı #4

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