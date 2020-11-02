TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 3 yaralı

TEM Otoyolu Eyüpsultan Hasdal mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Eyüpsultan Hasdal mevkisi Ankara istikametinde meydana gelen olayda, Almanya plakalı otomobil ile seyir halinde olan Yusuf Asil, trafiğin bir anda yavaşlaması sonucu aniden frene bastı.

Asil’in frene basması sonucu arkasında seyir halinde olan Porsche marka lüks cip sürücüsü ve arkasındaki hafif ticari araç sürücüsü de frene basarak durdu.

EN ARKADAKİ DURAMADI

Ancak en arkadan seyreden otomobilin sürücüsünün duramayarak hafif ticari araca çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu öndeki 3 aracın içerisindekiler yara almadan kurtulurken, en arkadaki aracın içerisindeki 1’i çocuk 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

TEM Otoyolu'da zincirleme trafik kazası VİDEO

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralı aileyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kazanın ardından polis ekipleri de olay yerine önlem alarak trafiğin akışını sağladı.

ARAÇLAR ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

Öte yandan, kaza nedeniyle otoyolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların hareket kabiliyetini kaybetmesi nedeniyle dakikalarca yolda kalan araçlar daha sonra çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

"EN ARKADAKİ ÇARPINCA BİRBİRİMİZE GİRDİK"

Kazaya karışan en öndeki aracın sürücüsü Yusuf Asil, “Önde giderken benim önümdeki de frenledi. Bende az frene bastım ama basar basmaz ileriyi de gördüğüm için hemen dörtlü sinyallerimi yaktım. Sinyalleri yakınca arkamdakini gördüm o da çok çabuk frene bastı. Ancak en arkadaki araba çarpınca dördümüzde birbirimize girdik.” dedi.