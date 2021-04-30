TEM’de 4 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Tam kapanmanın olduğu gün meydana gelen kaza sonrası, trafik kilitlenirken; kazanın hatalı sollama nedeniyle yaşandığı öğrenildi.

İstanbul TEM Otoyolu Tekstilkent mevkisi Ankara istikametinde 34 NZ 7325 plakalı otomobil sürücüsü, önündeki bir tırı sollamaya çalıştı.

Bu sırada kontrolden çıkan otomobil, tıra çarparak, kendi etrafında döndü.

Otomobilin arkasından gelen 34 FSL 55 plakalı otomobil ile 34 YT 7248 plakalı hafif ticari araç da duramayınca zincirleme kaza meydana geldi.

TAM KAPANMA GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

34 NZ 7325 plakalı otomobilin sürücüsü ile 34 FSL 55 plakalı otomobil içinde bulunan bir yolcu kadın, yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekiplerinin trafik güvenliğini sağlamasının ardından yaralılar sedye ile ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

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“BİZ KURTULDUK”

Kaza yapan hafif ticari aracın içinde bulunan Engin Emiroğlu, "İSTOÇ tarafından geliyorduk, otomobilin fır döndüğünü gördük. Şahin ona vurdu mecburen biz de arkadan ona vurduk. İki kişi yaralı, biz kurtulduk." dedi.

ARAÇLARI İTEREK ÇEKİCİYE YÜKLEDİLER

Kazaya karışan araçlar da itilerek emniyet şeridine alındıktan sonra çekiciye yüklendi. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.