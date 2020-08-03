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    TEM'de 4 kişilik ailenin tehlikeli motosiklet yolculuğu

    4 kişilik bir ailenin motosikletle hiçbir önlem almadan yaptığı yolculuk kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 03.08.2020 - 09:14
    • Güncelleme : 03.08.2020 - 09:14
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    TEM'de 4 kişilik ailenin tehlikeli motosiklet yolculuğu

    TEM otoyolu Ankara istikameti Alibeyköy Mevkii'nde, motosiklet sürücüsünün iki çocuğu ve eşiyle birlikte hiçbir önlem almadan seyrettiği anlar dikkat çekti.

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    Hayatlarını hiçe sayan sorumsuz ailenin o anları ise bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

    Trafik kurallarını hiçe sayan sürücünün aile üyelerinin ve diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye atması görenlere pes dedirtti.

    TEM'de 4 kişilik ailenin tehlikeli motosiklet yolculuğu

    TEM'de 4 kişilik ailenin tehlikeli motosiklet yolculuğu #1

    TEM'de 4 kişilik ailenin tehlikeli motosiklet yolculuğu #2

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