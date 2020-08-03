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- TEM'de 4 kişilik ailenin tehlikeli motosiklet yolculuğu
TEM'de 4 kişilik ailenin tehlikeli motosiklet yolculuğu
4 kişilik bir ailenin motosikletle hiçbir önlem almadan yaptığı yolculuk kameralara yansıdı.
- DHA
- 03.08.2020 - 09:14
- Güncelleme : 03.08.2020 - 09:14
TEM otoyolu Ankara istikameti Alibeyköy Mevkii'nde, motosiklet sürücüsünün iki çocuğu ve eşiyle birlikte hiçbir önlem almadan seyrettiği anlar dikkat çekti.
RAHAT TAVIRLARI ŞAŞIRTTI
Hayatlarını hiçe sayan sorumsuz ailenin o anları ise bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
Trafik kurallarını hiçe sayan sürücünün aile üyelerinin ve diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye atması görenlere pes dedirtti.
TEM'de 4 kişilik ailenin tehlikeli motosiklet yolculuğu