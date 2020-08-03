4 kişilik bir ailenin motosikletle hiçbir önlem almadan yaptığı yolculuk kameralara yansıdı.

TEM otoyolu Ankara istikameti Alibeyköy Mevkii'nde, motosiklet sürücüsünün iki çocuğu ve eşiyle birlikte hiçbir önlem almadan seyrettiği anlar dikkat çekti.

RAHAT TAVIRLARI ŞAŞIRTTI

Hayatlarını hiçe sayan sorumsuz ailenin o anları ise bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Trafik kurallarını hiçe sayan sürücünün aile üyelerinin ve diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye atması görenlere pes dedirtti.

TEM'de 4 kişilik ailenin tehlikeli motosiklet yolculuğu