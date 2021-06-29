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- TEM’de 6 araç kaza yaptı:1 yaralı
TEM’de 6 araç kaza yaptı:1 yaralı
Bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile 5 araç daha kaza yaptı. 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı.
- İHA
- 29.06.2021 - 08:50
- Güncelleme : 29.06.2021 - 09:16
İstanbul'un Sarıyer ilçesi TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan bir sürücü, Seyrantepe mevkisi Edirne istikametinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kaza yapan sürücünün ardından gelen bir sürücü daha direksiyon hakimiyetini kaybetti.
2 aracın ardından, 4 araç daha kazaya karıştı. Ortalık savaş alanına döndü.
6 aracın zincirleme kaza yaptığını gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.
TRAFİK OLUŞTU
Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kaza nedeni ile Edirne istikametinde trafik oluştu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı olan bir kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza yapan araçlar olay yerine gelen çekiciler ile kaldırıldı.
Yol bakım ekiplerinin çalışmalarının ardından, yol yeniden ulaşıma açıldı.