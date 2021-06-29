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TEM’de 6 araç kaza yaptı:1 yaralı

TEM’de 6 araç kaza yaptı:1 yaralı

Bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile 5 araç daha kaza yaptı. 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi yaralandı.