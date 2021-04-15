İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale gelirken, olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Anadolu TEM otoyolu Sakarya geçişinde seyir halinde olan otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Bunun üzerine aracını emniyet şeridine park eden sürücü durumu itfaiyeye bildirdi.

ALEV ALEV YANDI

Bu sırada ise bir anda araçtan yükselen alevler tüm otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, alev topuna dönen aracı söndürdü.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Herhangi bir yaralananın olmadığı olayda araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

TEM'de alev topuna dönen araç VİDEO