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    TEM'de alkollü sürücü kaza yaptı: 1 yaralı

    Kavacık TEM Edirne istikametinde seyir halindeki araca arkadan başka bir araç çarptı. Çarpan aracın sürücüsünün alkollü olduğu ortaya çıktı.
    • 11.09.2022 - 02:55
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    TEM'de alkollü sürücü kaza yaptı: 1 yaralı

    Saat 12:30 sularında Kavacık TEM Edirne istikameti Molla Gürani mevkiinde, 34 UE 4828 plakalı araç sahibi Eyüp Yılmaz seyir halinde olan 01 ACG 44 araç plakalı sürücüsü Cengiz Bircan'a hızını alamayıp arkadan çarptı.

    Araç yola savruldu

    Çarpmanın etkisiyle Eyüp Yılmaz kontrolündeki araç yola savruldu. Kazada 01 ACG 44 plakalı sürücü Cengiz Bircan ve arabada bulunan ailesi yara almadan kurtuldu.

    Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri itfaiye ve ambulans sevk edildi.

    TEM de alkollü sürücü kaza yaptı: 1 yaralı #1

    Sürücü alkollü çıktı

    İHA'nın haberine göre, yapılan kontrollerden sonra sürücü Eyüp Yılmaz 170 promil alkollü olduğu tespit edildi. Arkadaşı Kerem Adalı ise hafif yaralanarak ambulansa kaldırıldı.

    Kazadan dolayı yoğun şekilde araç trafiği olurken polis ekipleri tek şeritten trafik akışını sağladı. Olay yerine çekici ve temizleme ekiplerinin gelmesiyle trafik tekrardan açıldı.

    TEM de alkollü sürücü kaza yaptı: 1 yaralı #2

    TEM de alkollü sürücü kaza yaptı: 1 yaralı #3

    TEM de alkollü sürücü kaza yaptı: 1 yaralı #4


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