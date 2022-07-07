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    TEM'de bayram öncesi trafik akıcı

    Kurban Bayramı öncesi TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde akıcı yoğunluk gözlendi.
    • 07.07.2022 - 20:52
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    TEM'de bayram öncesi trafik akıcı

    Kurban Bayramı için verilen 9 günlük tatil sebebiyle vatandaşlar yola çıkmaya başladı.

    Kocaeli TEM Otoyolu’nda yer yer akıcı yoğunluk yaşanırken, her bayram öncesi yoğun trafiğin yaşandığı İzmit Bekirdere rampasında da trafiğin akıcı olduğu görüldü.

    Denetimler sürüyor

    İHA'nın aktardığına göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otoyol boyunca denetimlerini sürdürüyor.

    TEM de bayram öncesi trafik akıcı #1

    TEM de bayram öncesi trafik akıcı #2

    TEM de bayram öncesi trafik akıcı #3


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