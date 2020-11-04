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    TEM'de bir otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü

    Sarıyer'de, TEM’de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kaza sonucu sürücü hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 04.11.2020 - 06:35
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    TEM'de bir otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü

    İstanbul TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkii Edirne istikametinde meydana gelen kazada, Berke Erkan’ın kullandığı 34 PV 6837 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkan bariyerlere ok gibi saplandı. Çarpmanın etkisiyle araç kullanılamaz hale gelirken sürücü otomobilde sıkıştı.

    Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma yaptı.

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Çalışmanın ardından çıkarılan sürücü sağlık ekiplerine teslim edilirken, yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiğini belirlendi.

    Daha sonra sürücü Erkan’ın cesedi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Daha sonra araç çekici yardımıyla kaldırılırken, yol belediyenin temizlik ekiplerince temizlendi.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    TEM de bir otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü #1

    TEM de bir otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü #2

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