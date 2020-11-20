Zikzaklar çizerek ilerleyen bir çekici, TEM'de trafiği tehlikeye soktu. Bir süre tehlikeli sürüşüne devam eden çekici, yol kenarındaki duvara ve bariyere çarptı. O anlar kameraya yansıdı.

TEM Otoyolu Kocaeli-İstanbul yönünde bir çekicinin sürücüsü, üç şeritli yolda trafiği tehlikeye atan hareketler sergiledi.

Sürücünün kontrolsüz bir şekilde yaptığı zikzaklı manevralar, yoldaki diğer sürücülerin hayatını riske attı.

Orta şeritten, sol şeride geçmeye çalışırken arkadan gelen bir midibüsle çarpışma tehlikesi de atlatan çekicinin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ARAÇTA DÜŞMEKTEN, SON ANDA KURTULDU

Yol kenarındaki duvara çarpan çekici daha sonra yeşillik alana çıktı. Aracın kapısı açılınca sürücü düşmekten son anda kurtuldu.

TEM'de çekici, onlarca kişinin hayatını tehlikeye attı VİDEO



CEP TELEFONU KAMERASINDA

Araç daha sonra yine yola girdi. Sürücünün zikzakları, kazaya davetiye çıkartan hareketleri ve en sonunda kaza yapması arkadan gelen başka bir araçtaki yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

"KAFASI GÜZEL"

Görüntülerde yolcunun "Bak bak neler yapıyor. Abi bunun kafası güzel bunun kafası." demesi dikkat çekiyor.

















