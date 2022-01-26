Euro
15.3235
0.54%
Dolar
13.5772
0.74%
Altın
800.3130
-0.10%
Borsa
1951
0.31%
Bitcoin
524.782
3.69%
BTXN Coin
30.80
0.19%
-1ºC
İstanbul
Çok bulutlu -1 C

    TEM'de durdurulan araçtan 21 kaçak göçmen çıktı

    Kocaeli’de Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durdurulan araçta 21 kaçak göçmen yakalandı.
    • İHA
    • 26.01.2022 - 19:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TEM'de durdurulan araçtan 21 kaçak göçmen çıktı

    Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde TEM Otoyolu üzerinde meydana geldi.

    İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince TEM Otoyolu üzerinde durdurulan bir araçta 21 kaçak göçmen tespit edildi.

    İL GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLDİLER

    Yakalanan kaçak göçmenler gerekli işlemler için İl Göç İdaresi’ne teslim edilirken, konu ile alakalı 1 şahsa ise göçmen kaçakçılığı suçundan gerekli adli işlemler yapıldı.

    TEM de durdurulan araçtan 21 kaçak göçmen çıktı #1


    Görüş Bildir