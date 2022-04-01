TEM Otoyolu Sakarya geçişinde minibüs ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Sakarya Akyazı geçişi Ankara istikametinde meydana geldi.

Metin A. idaresindeki minibüs ile Sait K. idaresindeki marka otomobil çarpıştı.

7 YARALI

Çarpışma sonrasında minibüs devrilerek yaklaşık 50 metre sürüklendi. Meydana gelen kazada, minibüste bulunan sürücü Metin A. ile Mehmet A. sıkışarak; otomobilde bulunan sürücü Sait K. ile yolcu olarak bulunan Hanifi D., Rüstem K., Hülya Y., Abdülkadir Y. ve Mehmet A. isimli toplam 7 kişi yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEM’de feci kaza: 7 yaralı - Video

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen itfaiye ve SAKTİM ekipleri, minibüste sıkışan kişileri çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan müdahale sonrasında 7 yaralı çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. Öte yandan, 7 kişinin yaralandığı trafik kazası sonrasında TEM Otoyolu Ankara istikametinde oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.

TRAFİK NORMAL SEYRİNE DÖNDÜ

Trafik bir süre tek şeritten sağlanırken yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmaların ardından normal seyrine döndü.