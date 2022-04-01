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    TEM’de feci kaza: 7 yaralı

    TEM Otoyolu Sakarya geçişinde minibüs ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 01.04.2022 - 01:05
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    TEM’de feci kaza: 7 yaralı

    TEM Otoyolu Sakarya Akyazı geçişi Ankara istikametinde meydana geldi.

    Metin A. idaresindeki minibüs ile Sait K. idaresindeki marka otomobil çarpıştı.

    7 YARALI

    Çarpışma sonrasında minibüs devrilerek yaklaşık 50 metre sürüklendi. Meydana gelen kazada, minibüste bulunan sürücü Metin A. ile Mehmet A. sıkışarak; otomobilde bulunan sürücü Sait K. ile yolcu olarak bulunan Hanifi D., Rüstem K., Hülya Y., Abdülkadir Y. ve Mehmet A. isimli toplam 7 kişi yaralandı.

    Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    TEM’de feci kaza: 7 yaralı - Video

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine gelen itfaiye ve SAKTİM ekipleri, minibüste sıkışan kişileri çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan müdahale sonrasında 7 yaralı çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. Öte yandan, 7 kişinin yaralandığı trafik kazası sonrasında TEM Otoyolu Ankara istikametinde oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.

    TEM’de feci kaza: 7 yaralı #1

    TRAFİK NORMAL SEYRİNE DÖNDÜ

    Trafik bir süre tek şeritten sağlanırken yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmaların ardından normal seyrine döndü.

    TEM’de feci kaza: 7 yaralı #2

    TEM’de feci kaza: 7 yaralı #3

    TEM’de feci kaza: 7 yaralı #4

    TEM’de feci kaza: 7 yaralı #5

    TEM’de feci kaza: 7 yaralı #6


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