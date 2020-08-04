TEM'de hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 3 yaralı

TEM'de hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 3 yaralı

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Hafif ticari araç aynı istikamete giden tıra arkadan çarparken, kazada hafif ticari araç içinde bulunan 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Sarıçökek köyü mevkisinde, Abdurrahman K.'nin kullandığı 34 KS 9351 plakalı hafif ticari araç, sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu Tahir Ü.'nün kullandığı 06 DF 6631 plakalı tıra arkadan çarptı.

3 YARALI

Çarpmanın etkisi ile hafif ticari aracın içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgi inceleme başlatıldı.

TEM'de hafif ticari araç ile tır çarpıştı: 3 yaralı ViDEO