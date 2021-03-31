TEM Otoyolu Kınalı mevkiinde meydana gelen kazada alkollü araç sürücüsü, hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıktı.

TEM Otoyolu Kınalı mevkii İstanbul istikametinde, Sezgin Y.’nin kullandığı lüks araç aşırı hız ve yağış sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

250 METRE SÜRÜKLENEN ARAÇTAN SAĞ SALİM ÇIKTI

Sürücü, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 250 metre sürüklenerek kullanılamaz hale gelen aracın içinden burnu bile kanamadan çıkmayı başardı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

TEM'de hurdaya dönen araçtan sağ salim çıktı-Video

ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polisin yaptığı alkol muayenesinde şahsın alkollü olduğu tespit edilirken, ifadesi alınmak üzere ilçe Jandarma komutanlığına götürüldü. Kaza yapan araç çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı.