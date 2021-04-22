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- TEM'de kamyon lastiğinin patlama anı
TEM'de kamyon lastiğinin patlama anı
TEM Otoyolu Sakarya geçişinde seyir halinde olan kamyonun lastiği bomba gibi patladı.
- İHA
- 22.04.2021 - 15:42
- Güncelleme : 22.04.2021 - 15:43
Anadolu TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yaşanan olayda, Ankara istikametine gitmekte olan kamyonun lastiği belirlenemeyen bir sebepten dolayı patladı.
Patlamanın etkisiyle kamyonun lastik parçaları etrafa uçuştu. Yoldan geçen sürücüler patlama nedeniyle panik yaşadı.
Meydana gelen patlama sonrasında toz bulutu oluşurken kamyon sürücüsü aracı yol kenarına çekerek yardım çağırdı.
Patlama anı ise bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
TEM'de kamyon lastiğinin patlama anı VİDEO