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    TEM’de kaza: Makas attı, 6 araç birbirine girdi

    Seyrantepe mevkisinde bir sürücünün makas atması sonucu, 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
    • İHA
    • 13.06.2020 - 09:29
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    TEM’de kaza: Makas attı, 6 araç birbirine girdi

    Ankara-Edirne istikameti Seyrantepe mevkisinde makas atan bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti, 6 araç birbirine girdi.

    Feci kazada, makas attığı belirtilen sürücü ağır yaralandı.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ayakta müdahale eden sağlık ekipleri, sürücüyü ise hastaneye kaldırdı.

    TRAFİĞE KAPATILDI

    Birçok aracın kullanılamaz hale geldiği kaza nedeniyle TEM Edirne istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

    Polis ekipleri, kazaya karışan araçları kaldırma çalışmalarına devam ediyor.

    TEM’de kaza: Makas attı 6 araç birbirine girdi - VİDEO

    TEM’de feci kaza: Makas attı 6 araç birbirine girdi -1

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