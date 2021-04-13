Tırın devrilmesiyle dorsenin altında kalan otomobil sürücüsü için kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Tem otoyolu Kumburgaz mevkii Ankara istikametinde seyir halinde olan kum yüklü tır, bilinmeyen bir nedenle otomobilin üstüne devrildi.

Kaza üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

SÜRÜCÜYÜ KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri dorsedeki kumu küreklerle boşalttıktan sonra, dorse aracın üzerinden kaldırıldı.

İtfaiyenin araç içindeki sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ederken, yolun Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı.

TEM'de kum yüklü tır otomobilin üzerine devrildi VİDEO