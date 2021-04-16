TEM’de motosiklet kazası: 1 ölü

Direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere ve seyir halindeki otomobile çarpan Cem İlhan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ümraniye TEM otoyolu Edirne istikametinde 34 COJ 537 plakalı lüks motosikletin sürücüsü Cem İlhan (21), bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan motosiklet, önce bariyerlere daha sonra seyir halindeki otomobile arkadan çarptı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşen sürücü metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün kullandığı kaskın ikiye bölündüğü görüldü. Cenaze yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Cenazenin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

TEM'de metrelerce sürüklenen sürücü hayatını kaybetti