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    TEM'de seyir halinde motosiklet alev alev yandı

    TEM'de seyir halindeki motosiklette yangın çıkarken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına kısa süre içerisinde müdahale ederken, motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 26.09.2021 - 16:12
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    TEM'de seyir halinde motosiklet alev alev yandı

    İstanbul TEM Otoyolu Kavacık kavşağında, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklette yangın çıktı.

    Sürücü motosikleti kenara çekerken, olay yerine ise itfaiye ekipleri sevk edildi.

    MOTOSİKLET KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Ekipler, alev alev yanan motosiklete müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

    Motosiklet kullanılamaz hale gelirken, yangın nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

    TEM'de seyir halinde motosiklet alev alev yandı VİDEO

    TEM de seyir halinde motosiklet alev alev yandı #1

    TEM de seyir halinde motosiklet alev alev yandı #2

    TEM de seyir halinde motosiklet alev alev yandı #3

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