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    TEM’de zincirleme kaza: 10 yaralı

    Kocaeli'nin Dilovası ilçesi TEM Otoyolu'nda 6 aracın birbirine girdiği trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
    • 08.05.2022 - 18:28
    • Güncelleme : 08.05.2022 - 18:34
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    TEM’de zincirleme kaza: 10 yaralı

    Kaza, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi.

    6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada İ.Y., S.Y., T.Y., F.Y., Y.K., R.K., M.K. İ.K.K., N.K. ve F.K. isimli 10 kişi yaralandı.

    Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    Trafik normale döndü

    Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

    Kaza sonrasında TEM Otoyolu’nda trafik akışı durma noktasına geldi. Çekici yardımıyla araçların yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü.

    İHA'nın aktardığına göre kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    TEM’de zincirleme kaza: 10 yaralı  VİDEO

    TEM’de zincirleme kaza: 10 yaralı #1

    TEM’de zincirleme kaza: 10 yaralı #2

    TEM’de zincirleme kaza: 10 yaralı #3

    TEM’de zincirleme kaza: 10 yaralı #4

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    TEM’de zincirleme kaza: 10 yaralı #6


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