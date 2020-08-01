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- TEM’de zincirleme kaza: 8 yaralı
TEM’de zincirleme kaza: 8 yaralı
- İHA
- 01.08.2020 - 10:26
- Güncelleme : 01.08.2020 - 10:26
TEM Otoyolu Abant Gişeleri mevkiinde, Mikail Oğuz'un kullandığı 80 AAL 032 plakalı hafif ticari araç, arıza nedeniyle park halinde bulunan Muhammed Hamdi Demir yönetimindeki 34 JY 06 48 plakalı hafif ticari araç ile arıza yapan araca yardım için duran Necati Turgay Şener yönetimindeki 34 BVN 108 plakalı hafif ticari araca çarptı.
8 YARALI
Kazada, araç sürücüleri ve araçlarda bulunan Sadettin, Nuriye ve Aysun Oğuz ile Emine, Kerem Şener yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisleri'ne kaldırıldı.
TEM’de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
ARAÇ YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Kaza nedeniyle 2 şeride düşürülen TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.