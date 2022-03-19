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    TEM'de zincirleme kaza: Uzun araç kuyrukları oluştu

    Büyükçekmece TEM otoyolu Edirne istikametinde zincirleme trafik kazası meydana gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
    • İHA
    • 19.03.2022 - 11:16
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    TEM'de zincirleme kaza: Uzun araç kuyrukları oluştu

    Tüm yurtta yüzünü gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kazalara davetiye çıkaran buzlu yollar için dikkatli olmakta fayda var.

    TEM otoyolu Çatalca mevki Edirne istikametinde saat 08.30 sıralarında, zincirleme kaza meydana geldi.

    Yine kar yağışı nedeniyle meydana gelen kazada, yol trafiğe kapatıldı.

    ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

    Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.

    Kaza yapan araçların yol kenarına çekilmesinin ardından trafik saat 10.30 sıralarında açıldı.

    TEM'de zincirleme kaza: Uzun araç kuyrukları oluştu VİDEO

    TEM de zincirleme kaza: Uzun araç kuyrukları oluştu #1

    TEM de zincirleme kaza: Uzun araç kuyrukları oluştu #2


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