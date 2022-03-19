Haberler

3. Sayfa Haberleri

TEM'de zincirleme kaza: Uzun araç kuyrukları oluştu

TEM'de zincirleme kaza: Uzun araç kuyrukları oluştu

Büyükçekmece TEM otoyolu Edirne istikametinde zincirleme trafik kazası meydana gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. Meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmadı.