Tenisçi Sarp Laleli, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti

26 yaşında can veren tenisçi için Türkiye Tenis Federasyonu ile TTF Başkanı Cengiz Durmuş’tan taziye mesajı geldi.

Genç tenisçi Sarp Laleli, Bursa’da geçirdiği kaza sonrası yaşamını yitirdi.

Laleli’nin vefatıyla ilgili Türkiye Tenis Federasyonu'ndan (TTF) yapılan açıklamada, "Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 1994 doğumlu sporcumuz Sarp Laleli'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız" denildi.

TTF BAŞKANI DURMUŞ’TAN TAZİYE MESAJI

TTF Başkanı Cengiz Durmuş da taziye mesajında, "Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde okuyan örnek sporcumuz Sarp Laleli'nin Bursa'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.