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    Terhis olan asker Şanlıurfa'daki kazada hayatını kaybetti

    Vatani görevini tamamlayarak terhis olan 21 yaşındaki Ömer Faruk Keser, trafik kazasında yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 25.02.2021 - 21:18
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 21:20
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    Terhis olan asker Şanlıurfa'daki kazada hayatını kaybetti

    Erzincan'dan Şanlıurfa'ya dönen Mehmet Keser yönetimindeki 63 AJ 474 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.

    TERHİS OLAN GENÇ YAŞAMINI YİTİRDİ

    Devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Keser ile araçta bulunan ve akraba oldukları belirlenen Ömer Faruk Keser (17) ve Cansu Kaysioğlu (21) yaralanırken askerden terhis olan Ömer Faruk Keser (21) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

    Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Siverek ve Hilvan Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Terhis olan asker Şanlıurfa'daki kazada hayatını kaybetti

    Terhis olan asker Şanlıurfa daki kazada hayatını kaybetti #1

    Terhis olan asker Şanlıurfa daki kazada hayatını kaybetti #2

    Terhis olan asker Şanlıurfa daki kazada hayatını kaybetti #3

    Terhis olan asker Şanlıurfa daki kazada hayatını kaybetti #4

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