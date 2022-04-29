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    İzmir'de termostat hırsızı suçüstü yakalandı

    Aynı ilçedeki apartmanları hedef alarak bakır kablo hırsızlığı yapan 26 yaşındaki İlknur, polis ekiplerince yakalanıp tutuklandı.
    • 29.04.2022 - 16:49
    • Güncelleme : 29.04.2022 - 16:53
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    İzmir'de termostat hırsızı suçüstü yakalandı

    İzmir Balçova'da bazı apartmanlardaki jeotermal sistemde kullanılan bakır kabloların çalındığı bilgisi üzerine Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

    Tanesi 400 euro

    Polis ekiplerinin çevredeki çok sayıda güvenlik kameralarını izlemesinden sonra, tanesinin 400 Euro yaklaşık olarak 6500 Türk Lirası değerindeki kabloları çalan hırsızın kimliğini belirlemek için Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri hummalı bir çalışma başlattı.

    Suçüstü yakalandı

    Görüntüleri inceleyen ekipler, kapüşonlu bir kişinin apartman kapılarını açarak hırsızlık yaptığını belirledi. Takip edilen zanlı, bir aparmanda hırsızlık yaptığı esnada suçüstü yakalandı.

    Hırsız genç kadın çıktı

    İHA'nın haberine göre, polis yakaladığı kişinin bir genç kız olduğunu görünce gözlerine inanamadı. Sensör hırsızı iddiası ile gözaltına alınan 26 yaşındaki İlknur Uz çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

    İzmir de termostat hırsızı suçüstü yakalandı #1

    İzmir de termostat hırsızı suçüstü yakalandı #2

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