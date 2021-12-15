PKK'dan kaçan 1 kişi daha teslim oldu

PKK'dan kaçan 1 kişi daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kahraman Mehmetçiklerimizin terörle mücadelede kararlılıkları devam ediyor.

1 TERÖRİST TESLİM OLDU

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde neticesinde PKK’dan kaçan 1 terör örgütü üyesi daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

ÖRGÜT SAYISI 194'E YÜKSELDİ

Teslim olan örgüt üyesinin 1989 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt üyesi sayısı 194'e yükseldi.



