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    Terör örgütü bağlantılı 12 şüpheli Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı

    Terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve Edirne hudut hattından Yunanistan’a geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birlikleri tarafından yakalandı.
    • AA
    • 01.10.2020 - 11:36
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    Terör örgütü bağlantılı 12 şüpheli Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı

    Terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve Edirne hudut hattından Yunanistan’a geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birlikleri tarafından yakalandı.

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