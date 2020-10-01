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- Terör örgütü bağlantılı 12 şüpheli Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı
Terör örgütü bağlantılı 12 şüpheli Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı
Terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve Edirne hudut hattından Yunanistan’a geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birlikleri tarafından yakalandı.
- AA
- 01.10.2020 - 11:36
Terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve Edirne hudut hattından Yunanistan’a geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birlikleri tarafından yakalandı.
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