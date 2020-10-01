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Terör örgütü bağlantılı 12 şüpheli Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı

Terör örgütü bağlantılı 12 şüpheli Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı

Terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve Edirne hudut hattından Yunanistan’a geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birlikleri tarafından yakalandı.