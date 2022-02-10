Terör propagandası yapan Suriyeliye hapis

PKK/KCK/YPG propagandası yaptığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Suriye uyruklu zanlı, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri’de, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK/YPG propagandası yaptığı suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Suriye uyruklu Ahmed Ş.’nin cezası belli oldu.

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Ahmed Ş., hazır bulundu.

“PKK İLE BAĞLANTILI OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”

Tercüman eşliğinde savunma yapan Suriyeli Ahmed Ş., sosyal medyadaki paylaşımlarının örgütsel olmadığını savunarak, “Ben bunların PKK ile bağlantılı bir paylaşım olduğunu bilmiyordum. Paylaşımları şarkı olarak paylaştım. Örgütsel bir amacım yoktu. 9 yıldır buradayım. Suçsuzum.” dedi.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Mahkeme heyeti, Ahmed Ş.’yi ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.