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Terör şüphelisi yabancı kadın İstanbul’da çifte pasaportla yakalandı

Terör şüphelisi yabancı kadın İstanbul’da çifte pasaportla yakalandı

Terör örgütü DAEŞ ile bağlantılı olduğu düşünülen Özbek asıllı bir kadın, Türkiye’den çıkış yaparken İstanbul Havalimanı'nda çift pasaportla yakalandı. Kadın, İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.