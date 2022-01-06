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- Terör şüphelisi yabancı kadın İstanbul’da çifte pasaportla yakalandı
Terör şüphelisi yabancı kadın İstanbul’da çifte pasaportla yakalandı
- İHA
- 06.01.2022 - 11:42
- Güncelleme : 06.01.2022 - 11:53
Özbekistan vatandaşı D.K. adlı terör şüphelisi bir kadın, Türkiye'den ülkesine dönmek için 22 Aralık’ta İstanbul Havalimanı'nda geldi.
Kontrol noktasında pasaportu incelenen Özbekistan uyruklu D.K.’ye ait pasaportta yapılan incelemede kimlik sayfasında değişiklik olduğu fark edildi.
Buna gören şüpheli yolcu, sonrasında kendisine ait olan M.K. ismine düzenlenmiş gerçek pasaportunu polise gösterdi.
DAMGASI SAHTE ÇIKTI
Yapılan incelemelerde, pasaportun 7’nci sayfasında yer alan “Antalya Havalimanı Giriş-İstanbul Havalimanı Çıkış” damgasının sahte olduğu belirlendi.
Ayrıca Özbek yolcunun pasaportu için “DEAŞ Uluslararası Güvenlik Açısından Sakıncalı” ibareli tahdit kaydı girildiği de ortaya çıktı.
Terör şüphelisi yabancı kadın İstanbul’da çifte pasaportla yakalandı ViDEO
UMUMİ PASAPORTLA GİRİŞ YAPTI
Terör şüphelisinin, 9 Aralık’ta ülkesinin başkenti Taşkent’ten sahte Özbekistan umumi pasaportla Antalya Havalimanı’ndan yurda giriş yaptığı saptandı.
Yakalanan şüpheli, sınır dışı işlemlerinin devamı için İstanbul İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.