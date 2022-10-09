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Terörist Abdullah Öcalan lehine slogan atan 5 kişi, gözaltına alındı

Terörist Abdullah Öcalan lehine slogan atan 5 kişi, gözaltına alındı

Aralarında HDP’li milletvekillerinin de bulunduğu bir grup, terörist Öcalan için basın açıklaması yapıp yürümek istedi. Öcalan lehine slogan atılması üzerine, polis gruba müdahale etti.