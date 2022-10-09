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    Terörist Abdullah Öcalan lehine slogan atan 5 kişi, gözaltına alındı

    Aralarında HDP’li milletvekillerinin de bulunduğu bir grup, terörist Öcalan için basın açıklaması yapıp yürümek istedi. Öcalan lehine slogan atılması üzerine, polis gruba müdahale etti.
    • 09.10.2022 - 17:10
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 17:34
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    Terörist Abdullah Öcalan lehine slogan atan 5 kişi, gözaltına alındı

    Şanlıurfa’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde, PKK elebaşı terörist Abdullah Öcalan için Topçu Meydanı'nda 'Özgürlüğe Yürüyoruz' başlığı altında basın açıklaması yapıldı.

    Grup açıklamasında, HDP milletvekillerinin de bulunduğu görüldü.

    Slogan atan gruba, polis müdahale etti

    DHA’nın haberine göre; açıklamanın ardından aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu grup, parti binasına doğru yürüyüşe geçti.

    Terörist başı Öcalan lehine slogan atarak yürüyen gruba, polis müdahale edince gerginlik çıktı.

    Terörist Abdullah Öcalan lehine slogan atan 5 kişi, gözaltına alındı VİDEO

    HDP binası önündeki önlemler artırıldı

    Polis slogan atan 5 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

    Öte yandan polis ekipleri HDP il binası önünde önlemlerini artırdı.

    Terörist Abdullah Öcalan lehine slogan atan 5 kişi, gözaltına alındı #1

    Terörist Abdullah Öcalan lehine slogan atan 5 kişi, gözaltına alındı #2

    Terörist Abdullah Öcalan lehine slogan atan 5 kişi, gözaltına alındı #3

    Terörist Abdullah Öcalan lehine slogan atan 5 kişi, gözaltına alındı #4

    Terörist Abdullah Öcalan lehine slogan atan 5 kişi, gözaltına alındı #5

    Terörist Abdullah Öcalan lehine slogan atan 5 kişi, gözaltına alındı #6

    Terörist Abdullah Öcalan lehine slogan atan 5 kişi, gözaltına alındı #7


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