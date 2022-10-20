TFF binasına silahlı saldırı: 285'er yıla kadar hapis talebi

TFF binasına silahlı saldırıda bulunan 2 şüpheli hakkında soruşturma tamamlandı. Hazırlanan fezleke Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilirken, şüphelilerin 285'er yıla kadar hapsi istendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da bulunan merkez binasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili fezleke hazırlandı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, şüphelilerin, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin iki katlı yönetim binasının birinci katında bulunan toplantı salonuna doğru silahla ateş ettiği anlatıldı.

Mermilerden biri Hamit Altıntop'un kafasının üzerinden geçti

Olay sonrasında TFF binasına 150 metre uzaklıktaki olay yerinde silahın ele geçirildiği ve 12 adet boş kovan bulunduğu kaydedildi.

Yönetim kurulunun toplantı halinde olduğu sırada birkaç el silah sesi duydukları, mermilerden birinin Hamit Altıntop'un arkasındaki pencereden içeri girdiği belirtildi.

285'er yıla kadar hapis cezası talebi

Fezlekede, tutuklu şüpheli Cüneyt Uslu ve Oğuzhan Güneysu'nun, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 19 müşteki için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 171'er yıldan 285'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

"Rastgele ateş ettim"

Fezlekede, şüphelilerin savunmalarına da yer verildi.

Tutuklu şüpheli Cüneyt Uslu savunmasında, kendisine ait olan ve 'yüzen ev' diye tabir edilen yerde arkadaşı Oğuzhan Güneysu ile birlikte oturmaya gittiklerini, devamında alkol aldıklarını, alkolün etkisiyle yanında bulunan ruhsatsız tabanca ile rastgele hava ateş ettiğini ifade etti.

Uslu, yaşanan olayda herhangi bir kastının olmadığını, mermilerin TFF binasına isabet ettiğini 1 saat sonra öğrendiğini söyledi.

Silahı domates tarlasına sakladı

Şüpheli Oğuzhan Güneysu ise arkadaşı Cüneyt Uslu ile birlikte alkol aldıklarını, kendisi yanındayken ateş etmediğini, ihtiyaçları almak için uzaklaştığı sırada Cüneyt Uslu'nun ateş etmiş olabileceğini belirtti.

Olay sonrasına Uslu'nun bir bez içerisinde silahını saklaması için kendisine verdiğini anlatan Güneysu, silahı arka bahçede bulunan domates tarlasına sakladığını kaydetti.

Güneysu, üzerinde atış artığı çıkmasının nedeninin ise olay esnasında üzerinde olan kıyafetlerin polis merkezinde aynı poşete konulmasından dolayı olabileceğini ifade etti.

TFF binası hedef alındı

Fezlekede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiği belirtildi.

Olay yeri inceleme raporunda mermilerin dik açı ile geldiği tespitine yer verilerek, olayın gerçekleştirildiği bölge ile hedef alınan federasyon binası arasında 150 metre mesafe olduğu, tesisin büyük bir alan olmasına rağmen isabet eden 3 merminin de birbirine yakın olduğu bildirildi.

"Teşebbüs aşamasında kaldı"

Hedef alınan bina içerisindeki müştekilerin isabet almasının mutlak ve kaçınılmaz olduğu belirtilen fezlekede, şüphelilerin bu durumu öngörmesine rağmen ateş ettiği, eylemin sonucunu bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği, mermilerin müştekilere isabet etmemesi nedeniyle eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı kaydedildi.

DHA’nın haberine göre hazırlanan fezleke, dava açılması talebiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.