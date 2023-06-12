Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer hakim karşısına çıktı: Ben kimseyi dolandırmadım Arnavutluk’tan Türkiye’ye iadesi gerçekleşen kripto para borsası ‘Thodex’in kurucu Faruk Fatih Özer ve beraberindeki 21 sanığın yargılanma sürecinde açıklama yapan Özer, şirketin süreçlerini anlattı.

İHA

Vatandaşları dolandırarak mağdur eden Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye'de yargı süreci başladı.

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, kurduğu kripto para sitesiyle 400 bin kişiye ait milyonlarca dolar değerindeki kripto parayla yurt dışına kaçtı.

Bunun üzerine dolandırdığı gerekçesiyle kırmızı bültenle arandı.

Söz konusu karar üzerine Özer, 20 Nisan Perşembe günü Arnavutluk'tan uçakla İstanbul'a getirildi.

21 sanığın yargılanma süreci başladı

Faruk Fatih Özer, savcılık ve emniyetteki ifadelerinde, sorulan sorulara çıkacağı Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmada teferruatlı beyanda bulunacağını ifade etti.

Tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderilen Özer, daha sonra Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Faruk Fatih Özer’inde aralarında bulunduğu 7’si tutuklu 21 sanığın yargılanmasına başlandı.

5 sanık mahkemeye gitti

Saat 10.30’da başlayan celsede Faruk Fatih Özer’in aralarında bulunduğu 5 sanık duruşma salonunda hazır edilirken diğer iki tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile bağlandı.

Bazı müştekiler ve sanık avukatları da salonda hazır bulundu.

İddianamede 2 bin 27 müşteki var

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan 2021'de resen soruşturma başlatılmıştı.

Hazırlanan iddianamede 2 bin 27 müşteki yer alıyor.

40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası isteniyor

Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 21 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

"Sistem liste sırasına alır ardından her işlemde komisyon parası alırdı"

Faruk Fatih Özer savunmasında şu ifadeleri kullandı:

Medyada ve iddianamede yer alan iddialar asılsızdır. Ben kimseyi dolandırmadım. Ben bir şirket kurmuştum, ve şirketim hacklendi. E-ticaret yaparak ticaret hayatıma bu şekilde başladım.



İlk kuruluş amacımız e ticaret yapmaktı. E-ticaretle uğraştığım için kripto para dikkatimi çekti. Sonrasında sosyal çevrem sayesinde kazanç elde edeceğimi gördüm ve şirketi bu yöne çevirdim.



Bünyeme kattığım yazılımcılarla mobil işlemlere başladım. Kripto para borsası kurmak için tüm hayatım dijital dünyayla iç içe girdi. Rakip şirketlere de baktığımda eksik olduklarını farkettim ve bu alanda büyümeye karar verdim. Şirketimdeki yazılımcılarla birlikte yazılımcı şirkette yaptığım satın alma sözleşmesini sunuyorum. 14.09.2017 de Şişli’de bir coin şirketi 100 bin lira ödenmiş sermaye ile kurdum.



İstanbul ticaret odasından aldığım belgemi de sunuyorum. Thodex sitesine giren kullanıcılara aydınlatma metni sunuluyordu. Siteye üye olan kişilerin kimlik bilgileri ve istenilen görselle birlikte kişinin doğru kişimi olduğunu belirleniyordu.



Sitenin alım satımı sitenin arka planındaki sistemden yapılıyordu. Kullanıcılar satın alma ve satma işlem komutu verdiğinde sistem liste sırasına alır ardından her işlemde komisyon parası alırdı.

"Şirketin benden başka yetkilisi yoktur"

Özer savunmasının devamında sitenin arka plandaki departmanlarının nasıl çalıştığını anlattı.

Fatih Özer sanıklardan Cem, Ergün ve Can’ın şirket üzerinde karar alma yetkilerinin olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

Şirket üzerinde alınan tüm kararlar bana aittir. Ablam Serap Özer’in şirkette herhangi bir yetkisi yoktu. Şirketin benden başka yetkilisi yoktur. Thodex’in banka ile olan işlemleri otomatik olarak yapılıyordu.



Şirket üzerinde yapılan işlemleri bankalara excel tablosu şekilde her hafta kendim kontrol ederek gönderiyordum. Güvenlik açığı olmaması için bunu sadece ben yapıyordum. Çalışanlarımın 2 senedir tutuklu olması hukuk sistemimizde kara bir leke olarak hatırlanmasını istiyorum.

Öte yandan Faruk Fatih Özer savunmasına devam ediyor.