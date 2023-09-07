Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer hakim karşısında türkü söyledi: Yolun sonu görünüyor

DHA

Vatandaşları dolandırarak mağdur eden Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye'de yargı süreci sürüyor.

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, kurduğu kripto para sitesiyle 400 bin kişiye ait milyonlarca dolar değerindeki kripto parayla yurt dışına kaçtı.

Özer, 20 Nisan Perşembe günü Arnavutluk'tan uçakla İstanbul'a getirildi.

Arnavutluk'ta yakalanan Özer'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davaya Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya Faruk Fatih Özer, kardeşi Serap Özer ve 3 tutuklu sanık katıldı.

40 bin 562 yıl cezalandırılmasını istendi

Bir önceki celse mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, Faruk Fatih Özer hakkında "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" , "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Örgüt kurma ve yönetme" suçlarından 40 bin 562 yıl cezalandırılmasını istemişti.

Mahkemede türkü söyledi

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma saat 10.00'da başladı.

Faruk Fatih Özer savunmasını, Musa Eroğlu'nun seslendirdiği 'Yolun sonu görünüyor' türküsünden bir dörtlüğe alıntı yaparak bitirdi.

"Yolun sonu görünüyor"

Duruşmada savunma yapam Faruk Fatih Özer, şöyle dedi:

Avukatlarımın savunmalarıma katılıyorum. Burası zorbalıkla yönetilen bir ülke değildir. Bizim ve ailemizin yaşadığı adaletsizliğin son bulması gerekiyor.



Thodex yalnızca bir şirket ve iflas etti. Thodex'te suç örgütünden bahsedilmez. Dünya üzerindeki tüm kurumları yönetebilecek kadar zekiyim. Bu 22 yaşında kurduğum şirketten belli.



Suç örgütü kuracak olsam bu kadar amatörce hareket etmezdim. Söz konusu olan dosyada şüpheli olanların 2 seneden fazladır mağdur olduğu ortada. İllegal faaliyetlerin içinde bulunacağımı kabul etmeyeceğim.



Ben Arnavutluk'ta cezaevindeyken dahi müştekilere ödeme yaptım. Örgüt kurmuş bir liderin asla yapmayacağı bir hareket. Rica ederim biraz bu acıdan yaklaşın. Dosyanın bu aşamaya gelmesinin nedeni Türkiye'den ve başka ülkeden bakanlarla fotoğraflarım.



Benim medyada ismi geçen hiçbir bakanla ilişkim olmamıştır. Sayın bakanlara ve milletvekillerine iftiralar atıldı. Kaostan beslenen varlıklar benim şirketimin batmasından faydalandılar.



Ben artık gerçeklerin sayın mahkeme heyeti tarafından görülmesini beklemekteyim. Savunmamı Musa Eroğlu'ndan 'Yolun sonu görünüyor' türküsünden bir dörtlük ile bitirmek istiyorum.



Geçtim dünya üzerinden, ömür bir nefes derinden. Bak feleğin çemberinden yolun sonu görünüyor. Azrailin gelir kendi, ne ağa der ne efendi. Sayılı günler tükendi yolun sonu görünüyor.