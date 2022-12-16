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    Thodex tosuncuğunun iade duruşması ertelendi

    Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili duruşma 20 Aralık’a görülecek.
    • 16.12.2022 - 14:21
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    Thodex tosuncuğunun iade duruşması ertelendi

    Türkiye'de kurduğu kripto para platformu Thodex ile büyük bir dolandırıçılığa imza atarak binlerce kişiyi mağdur eden Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

    Yakalanan Özer'in iadesi için süreç hemen başlatıldı.

    Arnavutluk’tan Türkiye’ye iade edilmesi kararı verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in temyize başvurdu.

    Duruşma 20 Aralık'a ertelendi

    Dıraç Temyiz Mahkemesi kaynakları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, duruşmanın, sağlık raporu sunan Özer'in savunma avukatının duruşmada bulunmaması nedeniyle 20 Aralık'a ertelendiğini doğruladı.

    Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım’daki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmişti.

    Özer ise 7 Aralık’ta kararı temyize götürmüştü.

    30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı

    Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

    Elbasan Asliye Mahkemesi, 2 Eylül'de Özer hakkında tutukluluğun devamına karar vermiş; karar, 14 Eylül'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

    Dıraç Temyiz Mahkemesi de 20 Eylül'de Özer'in tutukluluk kararını onaylamıştı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

    Thodex tosuncuğunun iade duruşması ertelendi #1


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