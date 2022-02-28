THY, Ukrayna ve Moldova uçuşlarını 15 Mart'a kadar iptal etti

THY, Ukrayna ve Moldova uçuşlarını 15 Mart'a kadar iptal etti

24 Şubat-21 Mart 2022 tarihleri arasında Ukrayna varışlı veya çıkışlı uçuşu bulunan yolcuların, bilet değişiklik ve iade haklarının tanımlandığı da açıklandı.

Ukrayna hava sahasının kapatılmasının ardından 24 Şubat'ta Ukrayna ve Moldova'ya seferlerini iptal eden Türk Hava Yolları (THY) bu süreyi 15 Mart'a kadar uzattığını açıkladı.

DEĞİŞİKLİK VE İADE HAKLARI TANIMLANDI

Konuyla ilgili olarak THY'den yapılan açıklamada, Ukrayna ve Moldova uçuşlarının 15 Mart saat 23.59'a kadar iptal edildiği, 24 Şubat-21 Mart 2022 tarihleri arasında Ukrayna varışlı veya çıkışlı uçuşu bulunan yolcuların bilet değişiklik ve iade haklarının tanımlandığı duyuruldu.

DİĞER UÇUŞLAR 2 MART’A KADAR İPTAL

Havayolu şirketi bu iki ülke dışında Soçi (Rusya), Rostov (Rusya) ve Minsk (Belarus) uçuşlarını da 2 Mart'a kadar iptal ettiğini duyurdu.