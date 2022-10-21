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    THY'de bomba şakası, sefer iptal ettirdi

    Türk Hava Yolları'nın Lizbon-İstanbul seferi öncesi yolculardan birinin bomba şakası nedeniyle sefer iptal edildi ve yolcu da gözaltına alındı.
    • 21.10.2022 - 18:57
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    THY'de bomba şakası, sefer iptal ettirdi

    Türk Hava Yolları'nın (THY) TK-1756 sefer sayılı Airbus A321 tipi Lizbon-İstanbul seferini yapacak uçağa, yolcu alımı sırasında bir yolcu, uçakta bomba olduğunu söyledi.

    Bunun üzerine olay yerine güvenlik güçleri çağrıldı, uçak güvenli park alanına çekildi.

    Polis ekiplerince diğer yolcular uçakta bekletilirken, bagajlar indirildi. Güvenlik aramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

    Sefer iptal edildi

    AA'nın haberine göre; "Bomba şakası" yaptığı anlaşılan yolcu gözaltına alındı. İşlemlerin uzun sürmesi nedeniyle uçuş ekibinin mesai saati dolduğu için sefer iptal edildi.

    THY de bomba şakası, sefer iptal ettirdi #1


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