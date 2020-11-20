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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi hayatını kaybetti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi hayatını kaybetti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın, bir süredir tedavi altında olan annesi vefat etti. Vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter adresinden duyurdu.