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    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi hayatını kaybetti

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın, bir süredir tedavi altında olan annesi vefat etti. Vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter adresinden duyurdu.
    • İHA
    • 20.11.2020 - 02:53
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    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi hayatını kaybetti

    Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde bir süredir tedavi gören Ruhsar Pekcan’ın annesi hayatını kaybetti.

    "MEKANI CENNET OLSUN"

    Vefat haberini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından şöyle paylaştı,
    “Bakan arkadaşım Ruhsar Pekcan Hanımefendi’nin kıymetli annesi vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde durumunu yakından takip ediyorduk. Merhumeye Allah’tan rahmet, Ruhsar Hanımefendi’ye, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun”

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ın annesi hayatını kaybetti #1

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