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    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi vefat etti

    Annesi İhsan Kadaifci'yi kaybeden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a, Sağlık Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan başsağlığı mesajı geldi.
    • AA
    • 20.11.2020 - 14:43
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    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi vefat etti

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, annesi İhsan Kadaifci'yi kaybetti.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 89 yaşında vefat eden Kadaifci'ye ilişkin sosyal medyada bir paylaşımda bulundu.

    BAKAN KOCA'DAN BAŞSAĞLIĞI

    Bakan Koca'nın paylaşımında, "Bakan arkadaşım Ruhsar Pekcan Hanımefendi'nin kıymetli annesi vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde durumunu yakından takip ediyorduk. Merhumeye Allah'tan rahmet, Ruhsar Hanımefendi'ye, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadeleri kullanıldı.

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ın annesi vefat etti #1

    BAKAN ELVAN, ÜZÜNTÜSÜNÜ AKTARDI

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da Twitter'dan, "Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan Hanımefendi'nin annesinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, kıymetli Bakanımıza ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah." paylaşımında bulundu.

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ın annesi vefat etti #2

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ın annesi vefat etti #3

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