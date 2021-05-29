Tıklanan linklere dikkat: Çalınan hesaplarda terör propagandası yapıldı

Sosyal medya dolandırıcıları, Instagram üzerinde ‘Telif hakkını ihlal ettiniz’ mesajları yollayarak kullanıcıları ağına düşürdü. Ayrıca çalınan binlerce hesapta, terör propagandası yapıldı.

Sosyal medya dolandırıcılarının vatandaşları mağdur eden yöntemlerine bir yenisini daha eklendi.

Gözlerine kestirdikleri kullanıcılara, Instagram üzerinden 'Telif hakkını ihlal ettiniz' yazılı bir mesaj gönderen dolandırıcılar, linke tıklayan vatandaşların hesaplarını ele geçirdi.

Söz konusu hesaplardan ya para karşılığı hesabın geri verilmesi teklif edildi ya hesaplar üzerinden terör propagandası yapıldı.

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün son dönemde derneğe yapılan müracaatlar arasında en çok bu dolandırıcılık yöntemine ilişkin müracaat geldiğini belirtti.

“BİNLERCE KİŞİYİ TUZAKLARINA DÜŞÜRDÜLER”

Vatandaşları uyaran Ergün, şu ifadeleri kullandı:

"Instagram üzerinden çok farklı bir yöntemle dolandırıcılar binlerce kişi tuzaklarına düşürdüler. Bu yöntem Instagram hesaplarını mesaj yoluyla Instagram Telif Merkez, Instagram Kurumsal, Instagram Official birtakım hesap adı altında mesajlar göndermek suretiyle bu mesajlarda kişilerin hesaplarında telif hakkı ihlalleri gerçekleştiğine dair ve bu ihlalin önlenebilmesi amacıyla 24 saat içerisinde müracaat edilmesi ve gönderilen linke tıklanması şeklinde bir yöntem uygulanıyor.

Bu yöntemle kişiler panik halinde bu linke tıklayarak telif hakkı sorununu önleme çabası içerisine giriyor. Tıklanmasıyla birlikte de kişilerin hesaplarını ele geçiyor bu dolandırıcılar.”





“PROPAGANDA AMAÇLI KULLANILDIĞINA ŞAHİT OLMUŞ DURUMDAYIZ”

“Hesap ele geçirme gerçekleştikten sonra çeşitli menfaat teklifleri yani para ödenmesi gibi veya bunun dışında yüksek takipçili hesaplar üzerinde birtakım dolandırıcılık faaliyetlerine yapmaya devam ediyorlar.

Bunun yanı sıra bazı terör örgütleri, suç örgütleri açısından bu tip hesapların propaganda amaçlı kullanıldığına defalarca şahit olmuş durumdayız.”





“GAYRİHUKUKİ İŞLEMLERDEN SORUMLU TUTULMA RİSKİ VAR”

“Böyle durumlarla karşılaşan kişilerin konuyu ivedilikle öncelikli olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) internet sitesinde Instagram ve diğer sosyal medya şirketlerinin irtibat bilgileri vardır. Bu bilgiler sayesinde konuyu Instagram yönetimine bildirmeleri gerekmekte.

İkinci olarak Cumhuriyet savcılıklarına konuyu intikal ettirip hesabı ele geçirilen kişilerin tespit edilmesi ve haklarında işlem yapılmasıyla ilgili taleplerde bulunabilirler. Yine Sulh Ceza Hakimliği nezdinde erişim engelleme hesaplarına yönelik aldırabilirler. Bunlar yapılmazsa eğer hesap hali hazırda kendilerinin gözükeceği için gayrihukuki işlemlerden sorumlu tutulma riskleri vardır. Dolayısıyla hiç vakit kaybetmeden bu önlemlerin alınması lazım.”





“GÜVENLİK BLOĞUNU ÇOK SERT TUTMAK LAZIM”

“Öncelikli olarak mesaj kısmına kendi arkadaşlarımızdan dahi gelmiş olduğunu görsek bağlantılara bunun teyidini yapmadan tıklamamız gerekiyor. Çünkü bu dolandırıcılar hesapları ele geçirdikten sonra bu sefer o hesap kullanıcısının arkadaş listesine kendisi göndermiş gibi mesajlar gönderip tuzaklarına düşürmek istiyor insanları. İkinci olarak Instagram güvenlik bloğunu çok sert tutmak lazım. Bu da ikili hatta üçlü güvenlik tedbirleri almakla mümkün olabiliyor.”