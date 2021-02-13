TikTok canlı yayınında bir kadını ölüm ve tecavüzle tehdit etti

TikTok canlı yayınında bir kadını ölüm ve tecavüzle tehdit etti

Sosyal medya platformu TikTok üzerinden Merlin Şemirşah adlı kişi yaptığı canlı yayında, bir kadını öldürmekle tehdit etti.

TikTok üzerinden yaptığı canlı yayında, Merlin Samirşah isimli bir kişi, bir kadını tecavüz edip yakarak öldüreceğini söyleyerek tehdit etti.

'ÖZGECAN ASLAN GİBİ OLACAK'

"Özgecan Aslan gibi olacak onun sonu" gibi tehditlerin olduğu video Şule Çet Dayanışma Platformu tarafından paylaşıldı.

Videoda söz konusu kişi, kılıç göstererek "Onu buldurup tecavüz ettirip, kafasını kestirip atacağım göle" ifadelerini kullandı.

TikTok canlı yayınında bir kadını ölüm ve tecavüzle tehdit etti VİDEO

'BU BİR İHBARDIR'

Şule Çet Dayanışma Plaftormu'ndan yapılan paylaşımda da, "Bu bir ihbardır. İlgili kurumların hemen harekete geçmesini istiyoruz! TikTok'ta bir kadına tecavüz edip yakarak öldüreceğini rahatlıkla söylüyor. Hatta Özgecan Aslan gibi olacak sonu diyor" notu düşüldü.

ÖZGECAN ASLAN NASIL ÖLDÜ?

11 Şubat 2015 tarihinde Özgecan Aslan, okuldan çıktıktan sonra Tarsus'ta arkadaşlarıyla birlikte bir alışveriş merkezindeydi ve eve gitmek üzere arkadaşlarından ayrıldı.

Böylelikle şehirlerarası sefer yapan bir minibüse biner. O andan sonra Aslan'dan haber alamayan ailesi polise ihbarda bulunur.

Hakkında kayıp ihbarı bulunan Özgecan'ı arayan jandarma ekiplerinin, yol soran bir minibüsten şüphelenmesi sonucu olay aydınlanmaya başlamıştır.

Şüpheler üzerine minibüs jandarma tarafından aranır ve araçta kan izlerine rastlanır.

ŞAPKASI ARAÇTA BULUNDU

Araçtaki kişiler yakalansa da sonrasında serbest bırakıldı. Sonrasında araçta bulunan şapkanın Aslan'a ait olduğu tespit edildi, minibüs yeniden incelemeye alındı.

Yeniden sorguya alınan Suphi Altındöken, babası ve arkadaşı cinayeti itiraf etti.

Suphi Altındöken ile babası Tarsus'ta kuyumculuk ile ilgilenmiş ancak sonrasında iflas etmeleri üzerine baba ve oğul minibüs şoförü olarak çalışmaya başladı.

Servis güzergahını değiştirdiğini anlayan Özgecan Aslan, şoförle tartıştı ve tecavüz girişiminde bulunan zanlıya biber gazı sıktı.

KARŞI KOYMAK İSTEDİ

Ancak katil Altındöken, karşı koyan Aslan'ı defalarca bıçakladı, demir çubukla dövdü. Olayı babası ve arkadaşına anlatan servis şoförü, onların da yardımıyla Özgecan'ın bedenini yakmak istediler.

Bu sırada Aslan, tırnakları ile zanlının yüzünü yaraladı, katiller DNA kalıntılarından kurtulmak için ellerini kestiler.

Üç kişi olay yerine döndüler ve Özgecan Aslan'ın cesedini ormanda ateşe verdiler.

Genç kızın cansız bedeni 12 Şubat 2015 günü Cinderesi yatağında yüzünün ve vücudunun bir bölümü yanmış halde bulundu.