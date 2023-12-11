TikTok'ta paylaşıldı! Konya'da 13 yaşında nişanlandırılan kız, devlet korumasına alındı Ortaokula giden kız çocuğunun 28 yaşındaki adamla nişanına ait görüntüler TikTok'ta paylaşılınca tepki çekti. Bunun üzerine ekipler harekete geçerek inceleme başlatırken kız da devlet koruması altına alınıp, yurda yerleştirildi.

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DHA

Bir sosyal medya paylaşımı daha incelemeye takıldı.

Sık sık içerikleriyle gündeme gelen TikTok uygulamasında, geçtiğimiz günlerde tepki çeken bir video paylaşıldı.

Videonun adresi ise Konya.

Reşit olmayan kızını 15 yaş büyük adamla nişanladı

Eşinden ayrı yaşayan Osman S., 8'inci sınıf öğrencisi kızı C.S.'yi aynı mahallede oturan ve kızından 15 yaş büyük olan Ali G. ile nişanladı.

7 Aralık'ta evde yapılan nişan merasimi ise davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada yayınlandı.

Ardından tepkiler çığ gibi büyüdü.

Koruma altına alınıp yurda yerleştirildi

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Yapılan inceleme sonucu 13 yaşındaki C.S., Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet koruması altına alınıp, yurda yerleştirildi.

İfadeler ortaya çıktı: 'Rızam vardı'

Jandarma da C.S., babası Osman S. ve damat Ali G. ile diğer aile fertlerinin ifadesine başvurdu.

C.S.'nin ilk ifadesinde nişanın kendi isteğiyle yapıldığını, ailesinin baskısı olmadığını, nişanlısını da sevdiğini söylediği, baba Osman S.'nin ise bir kızının 16 yaşındayken evden kaçıp, sevdiği kişiyle evlenmek istemesi üzerine aynı durumu düşmemek için nişan yaptıklarını ve reşit olduktan sonra da düğün planladıklarını söylediği öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)