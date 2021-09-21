TikTok'un açığını bulan liseliler, 20 bin dolarlık ödülü almadı

Sosyal medyanın en aktif uygulamalarından olan TikTok'ta sınırsız jeton gönderme açığını bulan mert Ergün ve Arda Kılıç, kendilerine teklif edilen 20 bin dolarlık ödülü kabul etmedi.

TikTok’un açığını bulan Mert Ergün ve Arda Kılıç isimli Türk gençler TikTok’un ödül teklifini reddetti.

Daha önce instagramda da açık yakalayan gençler Tiktok’un gelir kaynağı olarak bilinen canlı yayında atılan bağışların açığını bulmuştu.

Konuyla ilgili gençlere ulaşan TikTok, 20 bin dolar ödül teklif etti.

"DAHA ÖNCE TÜRKİYE'DEN MUHATAP BULAMAMIŞTIK"

Ödülü mail yoluyla aldıklarını anlatan Mert Ergün (18) bu teklifi reddettiklerini söyledi. Ergün, "Daha önce Türkiye’den muhatap bulamamıştık. Şimdi bize ulaştılar. 20 bin dolar teklif ettiler ama kabul etmedik." dedi.

"NE KADAR CİDDİ BİR AÇIK OLDUĞUNUN FARKINA VARDILAR"

Normalde Tiktok ile iletişime geçmenin uzun bir süreç olduğunu söyleyen Ergün, "Bizim bulduğumuz açık gelir kapısı kapattığı için bizimle iletişime geçtiler, ne kadar ciddi bir açık olduğunun farkına vardılar." diye konuştu.

İLK OLARAK BİN 500 DOLAR TEKLİF EDİLDİ

Gençler geçtiğimiz aylarda açığı bulup TikTok bildirmişlerdi. Söz konusu açığı ilk bildirdiklerinde uygulama tarafından bin 500 dolar teklif edilen gençler, red cevabı verip dünya üzerinde böyle bir açığın bulunamadığını vurgulamışlardı.