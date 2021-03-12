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    Tırların kafa kafaya çarpıştığı kaza

    Niğde-Nevşehir kara yolunda iki tırın kafa kafaya çarpıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 12.03.2021 - 14:54
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    Tırların kafa kafaya çarpıştığı kaza

    Niğde yönüne giden tır, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek başka bir tır ile çarpıştı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    SÜRÜCÜLER HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralanan sürücüler, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Tırların kafa kafaya çarpıştığı kaza #1

    Tırların kafa kafaya çarpıştığı kaza #2

    Tırların kafa kafaya çarpıştığı kaza #3

    Tırların kafa kafaya çarpıştığı kaza #4

    Tırların kafa kafaya çarpıştığı kaza #5

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