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- Tırların kafa kafaya çarpıştığı kaza
Tırların kafa kafaya çarpıştığı kaza
Niğde-Nevşehir kara yolunda iki tırın kafa kafaya çarpıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
- DHA
- 12.03.2021 - 14:54
Niğde yönüne giden tır, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek başka bir tır ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜLER HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan sürücüler, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.