Tiyatro sanatçısı Ayhan Tanrıver hayata veda etti

2 ay önce eşi Suna Tanrıver'i kaybeden usta sanatçı Ayhan Tanrıver, bugün hayatını kaybetti.

Bir süredir çoklu organ yetmezliği sebebiyle tedavi gören Ayhan Tanrıver, hastalığına karşı verdiği mücadelesini kaybetti.

Türkiye'nin birçok ilinde tiyatro kurarak çok sayıda oyuncu yetiştiren 85 yaşındaki usta tiyatro oyuncusu Tanrıver, Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Değirmendere'de yaşamını sürdürüyordu.

2 ay önce eşi Suna Tanrıver'i kaybeden Ayhan Tanrıver, Yakalandığı çoklu organ yetmezliği rahatsızlığı sebebiyle vefat etti.

Cenaze namazı Değirmendere Merkez Camisi'nde kılınan Tanrıver, Köseköy İstasyon Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tanrıver’in oğlu olan Eylem Tanrıver ise halen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında sanatçısı olarak görev yapıyor.

AYHAN TANRIVER KİMDİR?

7 Mart 1935 İstanbul’da doğan Tanrıver, halkevlerinde aldığı tiyatro eğitimi sonrasında ilk büyük oyunculuk deneyimini 1953’te Eyüp Kültür Derneği’nde oynan Paydos adlı oyun ile yaşadı. 1954’te Gölcük Fabrikalar Tiyatrosu’nun kuruluşunda bulunan Tanrıver, 1963 yılına kadar tiyatronun yöneticiliğini yaptı. 1964 yılında Ankara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Tiyatrosu’nu kurmak üzere özel tayinle Ankara’ya tayin olarak 1964-1971 yılları arasında bu tiyatroda yöneticilik yaptı. 1967 yılında Ankara Deniz Kuvvetleri Tiyatrosu’nda sahneye koyduğu Gogol’un ‘Müfettiş’ adlı oyunu ile ‘ODTÜ Tiyatro Şenliği’nde Türkiye üçüncülüğü ödülünü aldı. Türkiye’de televizyonun ilk yerleştiği yıllarda, birçok televizyon oyununda oyunculuk ve seslendirme çalışmalarında bulunan Tanrıver, Mersin ve İzmir’de tiyartolar kurdu. Son olarak Değirmendere ve Gölcük KOMEK şubelerinde diksiyon ve drama kurslarında eğitmenlik görevi sürdürdü.









