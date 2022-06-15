Petrol
120.12
-0.87%
Euro
18.1199
0.62%
Dolar
17.2791
0.08%
Altın
1.013
0.89%
Borsa
2518
0.34%
Bitcoin
352.162
-10.12%
BTXN Coin
8.69
-2.02%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Bulutlu 22 C

    Tokak'ta cinsel istismar davasında karar

    53 yaşındaki adamın 4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunması üzerine açılan davada sanığa 118 yıl, anne ile babaya ise 43’er yıl hapis cezası verilirdi. Çocuklar da koruma altına alındı.
    • 15.06.2022 - 12:03
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 12:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tokak'ta cinsel istismar davasında karar

    Çocuk istismarının önüne geçmek için caydırıcı cezalar verilmeye ve bu konuda çalışmalar yapılmaya devam ediliyor.

    Tokat'ın  Reşadiye ilçesinde yaşanan olayda ise 4 kız çocuğuna istismarda bulunduğu tespit edilen 53 yaşındaki C.Ö. isimli şahıs için dava açıldı.

    Tokat Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan ve baba A.Y. ile anne N.Y.'nin de yargılandığı davada karar çıktı.

    Sanığa 118, fertlere 43'er yıl hapis

    Davada, tutuklu yargılanan C.Ö. isimli sanığa 118 yıl, müşterek fail anne ile babaya ise 43’er yıl ağır hapis cezası verildi.

    Çocuklar koruma altına alındı

    İHA'nın haberine göre; kız çocuklarının ise devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği öğrenildi.

    Tokak ta cinsel istismar davasında karar #1


    İlginizi Çekebilir

    Galatasaray'da Dursun Özbek mazbatasını aldı
    Futbol

    Galatasaray'da Dursun Özbek mazbatasını aldı

    Koin yatırımı yapmadan bu uzmanı muhakkak dinleyin
    CryptoTrader

    Koin yatırımı yapmadan bu uzmanı muhakkak dinleyin

    Feyza Aktan oğlu ile tatilde
    Magazin

    Feyza Aktan oğlu ile tatilde

    Görüş Bildir