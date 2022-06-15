Tokak'ta cinsel istismar davasında karar

53 yaşındaki adamın 4 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunması üzerine açılan davada sanığa 118 yıl, anne ile babaya ise 43’er yıl hapis cezası verilirdi. Çocuklar da koruma altına alındı.

Çocuk istismarının önüne geçmek için caydırıcı cezalar verilmeye ve bu konuda çalışmalar yapılmaya devam ediliyor.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yaşanan olayda ise 4 kız çocuğuna istismarda bulunduğu tespit edilen 53 yaşındaki C.Ö. isimli şahıs için dava açıldı.

Tokat Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan ve baba A.Y. ile anne N.Y.'nin de yargılandığı davada karar çıktı.

Sanığa 118, fertlere 43'er yıl hapis

Davada, tutuklu yargılanan C.Ö. isimli sanığa 118 yıl, müşterek fail anne ile babaya ise 43’er yıl ağır hapis cezası verildi.

Çocuklar koruma altına alındı

İHA'nın haberine göre; kız çocuklarının ise devlet korumasına alınarak yurda yerleştirildiği öğrenildi.