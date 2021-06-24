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    Tokat merkezli narkotik operasyonu: 12 tutuklama

    6 ilde uyuşturucu satanlara yönelik polis operasyonunda gözaltına alınan 12 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 24.06.2021 - 11:48
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 12:06
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    Tokat merkezli narkotik operasyonu: 12 tutuklama

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Tokat merkezli olarak Ankara, Muş, İstanbul ve Siirt'e sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyonlarda; 10 gram esrar, 143,64 gram metamfetamin, 1 kilo 4 gram bonzai ele geçirildi.

    12 ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE

    Polis ekiplerince gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    Tokat merkezli narkotik operasyonu: 12 tutuklama #1

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