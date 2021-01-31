Tokatlı asker kazada ölen ailesini son yolculuklarına uğurladı

Oğullarını askeri birliğe teslim ettikten sonra dönüş yolunda geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden anne, baba ve oğullarının cenazesi, Tokat'ın Almus ilçesinde toprağa verildi.

Dün oğullarını askeri birliğe teslim ettikten sonra dönüş yolunda geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden Mustafa Çelik (47), eşi Gülbahar (41) ile oğulları Gürsel Çelik'in (22) cenazesi, Samsun'daki işlemlerinin ardından Tokat'ın Almus ilçesindeki devlet hastanesine getirildi.

Hastane morgundan alınan cenazeler, Akarçay beldesi Armutalan Mahallesi'nde bulunan cemevine, oradan da alana götürüldü.

ELLERİ KINALI ASKER AİLESİNİ SONSUZLUĞA UĞURLADI

Burada helallik alınmasının ardından anne, baba ve oğullarının cenazesi, traktör römorkunda götürüldükleri mahalle kabristanlığında cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.

Askeri birlikten izin alarak cenazeye katılan Mürsel Çelik'in (24), ellerinin kınalı olduğu görüldü.

"HAYATTA TEK BAŞIMIZA MÜCADELE EDECEĞİZ"

Kazada tüm ailesini kaybeden Çelik, gazetecilere, üzüntülerini dile getirerek, "Aslında söylenecek çok bir şey yok. Takdiriilahi, Allah'tan gelen bir şey. Böylesi kısmetmiş. Nasip böyleymiş. Bundan sonra hayatta tek başımıza mücadele edeceğiz." diye konuştu.