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    Tokat'ta 12 katlı binanın istinat duvarında çatlaklar oluştu

    12 katlı sitenin istinat duvarında meydana gelen çatlaklar, vatandaşları endişelendirdi. Bölgeye ihbar üzerine AFAD ve polis ekipleri gelerek, çevrede incelemeler yaptı.
    • İHA
    • 13.03.2022 - 16:30
    • Güncelleme : 13.03.2022 - 16:31
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    Tokat'ta 12 katlı binanın istinat duvarında çatlaklar oluştu

    Tokat'ın Yazıcıoğlu Mahallesi'nde bulunan 12 katlı bir sitenin istinat duvarı çatladı.

    İstinat duvarının çatlaması bölgede ve sitede yaşayan vatandaşları endişelendirdi.

    İstinat duvarlarında çatlaklar oluştuğunu fark eden bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.  İhbar üzerine AFAD, belediye ve polis ekipleri sevk edildi.

    SİTEYE TEHLİKESİ YOK

    Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, AFAD ve belediye ekipleri yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki duvarda incelemelerde bulundu. İstinat duvarındaki çatlakların siteye tehlike oluşturmadığı tespit edildi.

    Tokat ta 12 katlı binanın istinat duvarında çatlaklar oluştu #1

    Derin çatlakların oluştuğu taş duvarın etrafına güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Site yöneticisi Hamza Kaçar, “Duvarda çatakları gördük ne olur olmaz diye yetkili birimlere haber verdik. İnceleme yaptılar pazartesi tekrar değerlendirecekler” diye konuştu

    Tokat ta 12 katlı binanın istinat duvarında çatlaklar oluştu #2

    Tokat ta 12 katlı binanın istinat duvarında çatlaklar oluştu #3

    Tokat ta 12 katlı binanın istinat duvarında çatlaklar oluştu #4

    Tokat ta 12 katlı binanın istinat duvarında çatlaklar oluştu #5


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