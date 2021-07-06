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    Tokat’ta 4 yaşındaki çocuğun başı demir parmaklara sıkıştı

    4 yaşındaki çocuk oyun oynarken başı penceredeki parmaklıklara sıkıştı. Çocuğu kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu.
    • DHA
    • 06.07.2021 - 16:08
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    Tokat’ta 4 yaşındaki çocuğun başı demir parmaklara sıkıştı

    Tokat’ın Zile ilçesi Nakkaş Mahallesi Cesur Sokak'ta 4 yaşındaki Kalhan Şengül, tek katlı evlerinin önünde oynamaya başladı.

    Başını penceredeki parmaklıkların arasına sokan çocuk bir daha çıkaramadı.

    Şengül’ü kurtarmak için itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

    ZARAR GÖRMEDEN KURTARILDI

    Kısa sürede olay yerine gelen Zile Belediyesi itfaiye ekipleri, parmaklıkların arasını açmak için çalışmalar yaptı.

    4 yaşındaki Kalhan, sıkıştığı yerden zarar görmeden kurtardı.

    Tokat’ta 4 yaşındaki çocuğun başı demir parmaklara sıkıştı VİDEO

    Tokat’ta 4 yaşındaki çocuğun başı demir parmaklara sıkıştı #1

    Tokat’ta 4 yaşındaki çocuğun başı demir parmaklara sıkıştı #2

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