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    Tokat'ta 6 büyükbaş hayvanın kuyruğunu kestiler

    Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 6 büyükbaş hayvanın kuyruğu kesildi.
    • AA
    • 08.07.2021 - 07:25
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    Tokat'ta 6 büyükbaş hayvanın kuyruğunu kestiler

    Reşadiye ilçesine bağlı Akpınar yaylasında hayvancılıkla uğraşan Murat Yılmaz, çayırlık alanda büyükbaş hayvanlarının kuyruğunun kesildiğini fark edince durumu jandarmaya bildirdi.

    BİR KİŞİ GÖZALTINDA

    Jandarma ekipleri, şüpheli A.K'yi (31) gözaltına aldı.

    "NASIL BİR VİCDAN VAR"

    Murat Yılmaz, yaylada hayvanlarını kuyrukları kesilmiş halde bulduğunu belirterek, "Jandarmaya şikayette bulundum. Nasıl bir vicdan var, 6 hayvanın kuyruğunu kesmişler. Üzücü bir durum. Hayvanlarımızın ilk tedavisini yaptık. Veteriner hekimimiz de gelerek tedavilerini yapacak." diye konuştu.

    Tokat ta 6 büyükbaş hayvanın kuyruğunu kestiler #1

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